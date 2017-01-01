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Büyük hata yaptım özür diliyorum

Büyük hata yaptım özür diliyorum
Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray'da her kesimden tepki gören Yasin Öztekin özür diledi... Yaptığının büyük bir yanlış olduğunu kabul eden yıldız futbolcu, "Hocamız bizi kart görmememiz konusunda uyarmıştı. Fakat maçın atmosferinde bir anlık sinirime engel olamadım. Özür diliyorum" ifadesini kullandı.
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