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F.Bahçe & A.Efes’e dişli rakipler

F.Bahçe Olympiakos ile karşılaşırken, Efes ise Real Madrid’i konuk edecek

F.Bahçe & A.Efes’e dişli rakipler
Euroleague' de bugün ve güçlü takımlarla karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes saat 20.00'de İspanyol takımı Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe ise Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a konuk olacak. Zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe sıralamada 6., Anadolu Efes ise 8. sırada bulunuyor. Bu maçlardan sonra ilk devre maçları sona ermiş olacak.
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  • 29 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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