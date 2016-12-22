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ne yardım maçında 50 milyon TL toplandı!

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, Yıldızlar Karması dayanışma maçında 50 milyon TL toplandığını açıkladı.

Şehit ailelerine yardım maçında 50 milyon TL toplandı!

Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen Türk ve yabancı futbolcular, son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında futbol ailesinin birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla, "Yıldızlar Karması" adı altında Beşiktaş Arena'da dayanışma maçında karşılaştı.

50 MİLYON TL TOPLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili Servet Yardımcı maç öncesi yaptığı açıklamada elde edilen gelirin 50 milyon TL'yi bulduğunu söyledi.

SÜPER LİG KULÜPLERİNDEN 5 MİLYON LİRA
Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 kulüp, için toplam 5 milyon lira bağış yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliğine üye 18 kulüp, şehit ailelerine 5 milyon lira bağışladı. Şimdi sıra büyük şirketlerimizde. Minnettarız." ifadelerini kullandı.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 22:03
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