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AEK’i farklı devirdi

Beşiktaş Sompo Japan AEK’i farklı devirdi
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde , Yunan ekibi AEK'i evinde 82-68 yenerek 8. galibiyetini elde etti. Kupadaki diğer sonuçlar: Ventspils- Muratbey Uşak: 97-86, LeZion-P.Karşıyaka: 78-69. FIBA Avrupa Kupası: BC Mureş-Gaziantep: 76-90, Prievidza-Demir İnşaat Büyükçekmece: 75-101.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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