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eskileri sahaya çağırdı

CHP eskileri sahaya çağırdı
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği için hayır kampanyası yürüten CHP, 16 Nisan'da u öncesi eski isimlerden yararlanmak için harekete geçti. Kılıçdaroğlu 'nin eski yöneticileri ve milletvekillerine davetiye göndererek 26 Şubat'ta parti genel merkezinde buluşma çağrısı yaptı. Deniz Baykal, Önder Sav, Hikmet Çetin, Altan Öymen gibi isimlerle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu'nun, hepsinden sahaya çıkıp "Hayır" için çalışmalarını isteyeceği belirtildi. Baykal, Sav, Çetin ve Öymen'in çağrıya 'Evet' dediği belirtildi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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