CHP eskileri sahaya çağırdı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngörenanayasa değişikliği için hayırkampanyası yürüten CHP,16 Nisan'da referandumuöncesi eski isimlerdenyararlanmak için hareketegeçti. KılıçdaroğluCHP'nin eski yöneticileri vemilletvekillerine davetiyegöndererek 26 Şubat'taparti genel merkezindebuluşma çağrısı yaptı.Deniz Baykal, ÖnderSav, Hikmet Çetin, AltanÖymen gibi isimlerlebir araya gelecek olanKılıçdaroğlu'nun, hepsindensahaya çıkıp "Hayır" içinçalışmalarını isteyeceğibelirtildi. Baykal, Sav,Çetin ve Öymen'in çağrıya'Evet' dediği belirtildi.
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