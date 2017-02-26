Başbakan: Evet'leri duydukça kuduruyorlar

AK Parti 16 Nisan Referandum'u kapsamında ilk mitingini Ankara Kahramankazan'da başladı. Başbakan Yıldırım, terör ve terörün yardakçılığını yapanların yükselen 'Evet' seslerinden dolayı kudurduklarını söyledi.



Başbakan'ın konuşmasının satırbaşları

Devletin içine çöreklenen ve ihanet edecekleri günü bekleyen bir grup terörist 15 temmuz'da işe koyuldu. Siz yiğit kardeşlerim, zaman bendedir, mekan bendedir dediniz. Darbecilere canınız pahasına meydanları dar ettiniz. Bu alçak darbe girişimine karşı, onurlu haysiyetli direnişinizi ortaya koydunuz. Akıncı kışlasını kuşatan siz, Kahramankazanlılar oldunuz. Uçaklar kalkmasın diye bütün yılın emeğini yakan da sizlerdiniz. Darbeye karşı ilk sivil direnişi başlatan yine Kahramankazan'ın kahraman insanları oldu. İşte bu yüzden bu destan sizin eseriniz. Eserinizle istediğiniz kadar övünün. 15 temmuz Milletin zaferidir. O zaferde ilk cümleyi Kahramankazanlılar söyledi.



EVET'LERİ DUYDUKÇA KUDURUYORLAR

FETÖ örgütünün elebaşısı Pensilvanya'da bu evetleri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. PKK sizin bu evetlerini işittikçe kuduruyor. Çünkü diyorlar ki 'eyvah 48 günümüz kaldı, millet evet diyecek bizim biletimizi kesecek' Evet diyeceğiz, terörün sonunu getireceğiz, evet diyeceğiz Türkiye'yi güçlendireceğiz.

KILIÇDAROĞLU GİBİ "BİZİ İLGİLENDİRMEZ" DEMEDİK

Biliyoruz ki aziz milletimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı.Ak Parti kurulduğu ilk günden bu yana milletin emanetini namus bildi. Tehdit, hendek siyaseti yapmadık. Sırtımızı milletten başkasına yaslamadık. Biz hep millet ile yürüdük. Milletin yolu bizim yolumuz oldu. Biz ana muhalefet partisi lideri gibi sonuç bizi ilgilendirmez demedik.Meclis kürsüsünü işgal etmedik, parlamentoyu çalışamaz hale getirmedik.



PKK'YA, FETÖ'YE DAEŞ'E ELVEDA DEMEYE HAZIR MISINIZ

Milletin emanetine sahip çıktık. Biz tehdit siyaseti hiç yapmadık, hendek siyasetini asla kabul etmedik, biz sırtımızı ona buna dayamadık. Ama bölücü parti 'Biz sırtımızı Kandil'e, PKK'ya dayıyoruz'. Kürt kardeşlerim kimliğinizle iftihar edin, bu sizin hakkınız. Ancak alçak terör örgütü PKK bilesiniz ki, sizin gibi bir sorunu yok. Sizin böyle bir alçak örgüt gibi sorununuz var. Hiç merak etmeyin, gün yaklaştı. Bu alçak örgütün aramızı bozmasına izin vermeyeceğiz. Onların da bu ülkeden yok olup gitmesi yakındır. FETÖ'ye, PKK'ya, DEAŞ'a elveda demeye hazır mısınız?

KUMPASLARIN HEPSİ BOŞA ÇIKTI

AK Parti kurulduğu ilk günden beri birçok sorunla karşılaştı. Badireler atlattık. Vatandaşlarımız her zaman bize yol arkadaşı oldu. Her sıkıntıda bize destek verdiniz. Cumhurbaşkanımızı siyasi yasaklı yaptılar. Milletvekili olamaz, muhtar bile olamaz dediler. Partimizi kapatmaya çalıştılar. En son, 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Allah'ın yardımı, milletimizin verdiği güçle doğrulduk, yolumuza devam ediyoruz. Bütün bu olaylar, Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları... Hepsi boşa çıktı. Biz, milletle yürüdük, Kahramankazan'la yürüdük.



CHP VE HDP'YE OY VERENLERE SESLENİYORUM...

Biz 79 milyonun hükümetiyiz. HDP'ye, CHP'ye oy vermiş kardeşlerim varsa, onlara da sesleniyorum. Siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Mevzu bahis memleketse, gerisi teferruat. Bu işin kavgası, kutuplaşması olmaz. 16 Nisan günü sandığa milli hassasiyetimizle, birliğimizle, kardeşliğimizle gideceğiz.Daha düne kadar Türkiye'nin en büyük sıkıntısı terör deniliyordu, biz mesajı aldık. PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a tarihin en ağır darbesini vurduk. Kandil, PKK'nın başına yıkıldı, Kazan FETÖ'nün başına yıkıldı, El Bab DEAŞ'ın başına yıkıldı



KAHRAMANKAZAN'A ULAŞIM MÜJDESİ

Şimdi size bir müjdem var. Bizim Ulaştırma Bakanı sizin enişteniniz, Başbakanınınız Kahramankazanlı. Peki biz sorumluluğumu yapmayacak mıyız? Ankara Kazan Yolunu genişletiyoruz. Üç gidiş, 3 geliş olacak.