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İskeletor Kemal

İskeletor Kemal
Ahu Yağtu, önceki gün oğlu Kemal'le Akmerkez'deydi. Oyuncu, hasta olduğu gerekçesiyle soruları yanıtsız bıraktı. Üzerindeki iskeletor kostümüyle tüm bakışları üzerine toplayan minik Kemal ise muzip halleriyle Cem Yılmaz'ın oğlu olduğunu kanıtlar gibiydi. Yağtu, oğlunun arkadaşının doğum günü partisi için hazırlandığını söyledi.



Aydın HAMZA
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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