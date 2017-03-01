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Burcu tesellisi

Burcu tesellisi
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Galatasaray-Beşiktaş derbisine damgasını vurdu. Koyu Galatasaraylı Esmersoy, maç boyunca tribündeki taraftarın ilgi odağıydı. Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetiyle morali bozulan Sarı-Kırmızılılar, teselliyi Burcu Esmersoy'la fotoğraf çektirmekte buldu.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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