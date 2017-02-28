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Aşkı için kadın oldu

Aşkı için kadın oldu
Sevilen oyuncu Zafer Algöz'ü hiç böyle görmediniz! Algöz, yapımcılığını Cem Yılmaz'ın üstlendiği ve 10 Mart'ta vizyona girecek olan 'Deli Aşk' filminde kadın kılığına girdi. Oyuncu, evlenme teklifi ettiği sevgilisi tarafından terk edilen ve onu geri kazanmaya çalışan dondurmacı Ekrem'in komik planına dahil olan 'Carol' karakterini canlandıracak.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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