Yılmaz’a taciz şoku

Beyoğlu ve çevresini mesken tutan 'tacizci sokaksatıcıları'nın son kurbanı YılmazErdoğan oldu. Önceki gece Asmalımescit'teki Soho House'dan çıkan ünlü sanatçı, zor anlar yaşadı. zor anlar... Lüks bir cipin içerisinde Erdoğan'ın olduğunu fark eden sokak çalgıcıları ile çiçekçileri, hayatlarını hiçesayarak kendileriniseyir halindekiaracın önüne attı. Bununla da kalmayıp cipin üzerinedahi çıkan tacizci satıcıların bu tavrı, Yılmaz Erdoğan'ı şoka soktu. Çareyisatıcılara 200 TL vermekte bulan Erdoğan, bu sayedeserbest kalıp yoluna devam edebildi.
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