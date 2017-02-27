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Yılmaz’a taciz şoku

Yılmaz’a taciz şoku
Beyoğlu ve çevresini mesken tutan 'tacizci sokak satıcıları'nın son kurbanı Yılmaz Erdoğan oldu. Önceki gece Asmalımescit'teki Soho House'dan çıkan ünlü sanatçı, zor anlar yaşadı. zor anlar... Lüks bir cipin içerisinde Erdoğan'ın olduğunu fark eden sokak çalgıcıları ile çiçekçileri, hayatlarını hiçe sayarak kendilerini seyir halindeki aracın önüne attı. Bununla da kalmayıp cipin üzerine dahi çıkan tacizci satıcıların bu tavrı, 'ı şoka soktu. Çareyi satıcılara 200 TL vermekte bulan Erdoğan, bu sayede serbest kalıp yoluna devam edebildi.



Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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