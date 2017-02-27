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Ustaların düeti

Ustaların düeti
Pop müziğin usta ismi Erol Evgin, önceki akşam Kıbrıs'ta nostaljik saatler yaşattı. Evgin, sevilen şarkılarını gecede hayranlarıyla birlikte söyledi. Sanatçı, bir ara sahneye davet ettiği Nil Burak'la 'Çok Yorgunum Beni Bekleme Kaptan' şarkısında düet yaptı.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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