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Şebnem maviye alıştı

Şebnem maviye alıştı
Manken , önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Çocuk atölyesi etkinlikleri için saçlarını Prenses Elsa karakteri gibi maviye boyatan manken, "Saçlarım bir süre böyle" dedi.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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