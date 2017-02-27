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Prova yaptılar

Prova yaptılar
Bu yılın başında Roma'da romantik bir nikahla hayatlarını birleştiren Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in dünya umrunda değil... Beşiktaşlı yıldızın eski eşi Asena Atalay'la girdiği velayet savaşını umursamayan çift, önceki gün Bebek'teydi.

İkili, kahvaltı yaparken bir arkadaşlarının oğluyla yakından ilgilendi. Eski evliliğinden Çınar adında bir oğlu olan ile 'nın bu hallerini görenler, "Bebek provalarına başladılar" dedi.

Aydın HAMZA
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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