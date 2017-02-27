Prova yaptılar

Bu yılın başında Roma'da romantik bir nikahla hayatlarını birleştiren Şükran Ovalıile Caner Erkin'in dünya umrunda değil... Beşiktaşlı yıldızın eskieşi Asena Atalay'la girdiği velayet savaşını umursamayan çift, önceki gün Bebek'teydi.
İkili, kahvaltı yaparken bir arkadaşlarının oğluyla yakından ilgilendi. Eski evliliğinden Çınaradında bir oğlu olan Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın bu hallerini görenler, "Bebekprovalarına başladılar" dedi.
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