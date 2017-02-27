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'ı ilk kez bir müslüman kazandı

2017 ödülleri sahiplerine verilirken ödül töreninde bir ilk yaşandı. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan , bu dalda Oscar kazanan ilk müslüman oldu.

Oscarı ilk kez bir müslüman kazandı

2017 Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl en iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen , bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu.

En iyi film ödülü: Moonlight
En iyi yönetmen ödülü: La La Land filmiyle Damien Chazelle
En iyi erkek oyuncu ödülü: Manchester By The Sea ile Casey Affleck
En iyi kadın ödülünü La La Land'deki rolüyle Emma Stone
En iyi orijinal senaryo: Manchester by the Sea
En iyi uyarlama senaryo: Moonlight
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Fences
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Moonlight
En İyi Yabancı Film: The Salesman, İran
En İyi Belgesel: O.J: Made in America
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Suicide Squad
En İyi Kostüm: Fantastic Beast and Where to Find Them
En İyi Ses Kurgusu: Arrival
En İyi Ses Miksajı: Hacksaw Ridge
En İyi Kısa Animasyon Filmi: Piper
En İyi Animasyon Filmi: Zootopia
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: La La Land
En İyi Görsel Efekt: The Jungle Book
En İyi Film Kurgusu: Hacksaw Ridge
En İyi Kısa Belgesel: The White Helmets
En İyi Kısa Film: Sing
En İyi Orjinal Şarkı: City Of Stars, La La Land
En İyi Film Müziği: La La Land
En İyi Sinematografi (Görüntü Yönetmenliği): La La Land

Mahershala Ali
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 09:48
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