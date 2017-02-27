Müjde verdi

ROCK müziğin başarılı isim Şebnem Ferah, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Ünlü şarkıcı, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle göz doldurdu. Yaklaşık 4 bin hayranı için sevilen şarkılarını seslendiren Ferah, "Kafamda yeni yaptığımız şarkılar çalıyor ama şu an hayatta söylemem" diyerek yeni albümünün müjdesini verdi.