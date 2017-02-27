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Makyajla çıkmam!

Makyajla çıkmam!
Oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Günlük yaşantısında makyaj yapmayan ünlü oyuncu kural bozmadı. Sade güzelliği ile dikkat çeken Korel, alışveriş yaptı. Hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan oyuncu, mütevazı tavırlarıyla da bir kez daha takdir topladı.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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