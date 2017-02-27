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Efsaneler buluştu

Efsaneler buluştu
Balkan müziğinin ünlü müzisyeni Goran Bregovic, rock grubu Bijelo Dugme ile önceki akşam Volkswagen Arena'da muhteşem bir konsere imza attı. Bregoviç, Emir Kusturica filmlerinin unutulmaz müziklerini ve yeni repertuvarını ilk kez seslendirdi. Sanatçı, hayranlarını Türkçe "İyi akşamlar" diye selamladı.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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