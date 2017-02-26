Mezhebin ne kadar geniş!

Sivri dilli şarkıcı Nihat Doğan, eski eşi Asena Atalay’la ilgili ağır ithamlarda bulunan Caner Erkin’i hedef aldı: “Çocuğun sana sormaz mı, annem bunları yaparken baba sen ne yaptın? Mezhebin ne kadar genişmiş!”
Eski eşi Asena Atalay'ın evli oldukları dönemdeki uygunsuz yaşantısı nedeniyle 6 yaşındaki oğulları Çınar'ın velayetini almak için dava açan Beşiktaşlı yıldız CanerErkin'e Nihat Doğan'dan şok sözler… Herkes Erkin'in dava dilekçesindeki iddialara Asena Atalay'ın ne yanıt vereceğini merak ederken en sert eleştiri önceki gün Nihat Doğan'dan geldi. Doğan, Erkin'in Atalay'a yönelik "Oğluyla geçirmesigereken zamanını sevgilileriyle seyahatlerinde,gece kulüplerinde, birtakım özel ev partilerindehatta striptiz kulüplerinde direk dansları yaparakgeçirmektedir. Yine 6 yaşında bir çocuk annesinin 'Direk buldum mu dayanamam notu' pornografi sınırlarını zorlamaktadır" şeklindeki dava dilekçesinde yer alan iddialarını 'Söylemezsem Olmaz' programında masaya yatırdı.
'OĞLUNA NE DİYECEK'
Nihat Doğan, Caner Erkin'inbu açıklamalarının oğullarıÇınar için büyüdüğünde sorunolabileceğini söyledi. "Çınar,ileride babasının annesihakkındaki bu sözlerini gördüğüzaman Caner Erkin, oğlunane cevap verecek?" diye soranDoğan, ekledi: "O zaman çocuk'Baba, annem bunları yaparkensen ne yaptın?' demeyecek mi?"Ünlü futbolcunun evli olduklarıdönemde eşinin yasak aşklarına dagöz yumduğunu iddia eden Doğan,Erkin'e "Mezhebin ne kadargenişmiş" diyerek yüklendi. Ünlütürkücünün bu olay sözlerininardından gözler eski eşler CanerErkin'le Asena Atalay'a çevrildi.
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