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Mezhebin ne kadar geniş!

Sivri dilli şarkıcı , eski eşi ’la ilgili ağır ithamlarda bulunan Caner Erkin’i hedef aldı: “Çocuğun sana sormaz mı, annem bunları yaparken baba sen ne yaptın? Mezhebin ne kadar genişmiş!”

Mezhebin ne kadar geniş!
Eski eşi Asena Atalay'ın evli oldukları dönemdeki uygunsuz yaşantısı nedeniyle 6 yaşındaki oğulları Çınar'ın velayetini almak için dava açan Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'e 'dan şok sözler… Herkes Erkin'in dava dilekçesindeki iddialara 'ın ne yanıt vereceğini merak ederken en sert eleştiri önceki gün Nihat Doğan'dan geldi. Doğan, Erkin'in Atalay'a yönelik "Oğluyla geçirmesi gereken zamanını sevgilileriyle seyahatlerinde, gece kulüplerinde, birtakım özel ev partilerinde hatta striptiz kulüplerinde direk dansları yaparak geçirmektedir. Yine 6 yaşında bir çocuk annesinin 'Direk buldum mu dayanamam notu' pornografi sınırlarını zorlamaktadır" şeklindeki dava dilekçesinde yer alan iddialarını 'Söylemezsem Olmaz' programında masaya yatırdı.

'OĞLUNA NE DİYECEK'
Nihat Doğan, Caner Erkin'in bu açıklamalarının oğulları Çınar için büyüdüğünde sorun olabileceğini söyledi. "Çınar, ileride babasının annesi hakkındaki bu sözlerini gördüğü zaman Caner Erkin, oğluna ne cevap verecek?" diye soran Doğan, ekledi: "O zaman çocuk 'Baba, annem bunları yaparken sen ne yaptın?' demeyecek mi?" Ünlü futbolcunun evli oldukları dönemde eşinin yasak aşklarına da göz yumduğunu iddia eden Doğan, Erkin'e "Mezhebin ne kadar genişmiş" diyerek yüklendi. Ünlü türkücünün bu olay sözlerinin ardından gözler eski eşler Caner Erkin'le Asena Atalay'a çevrildi.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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