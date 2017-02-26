İlaç parası 40 bin lira

İrlandalı model eşiChloe Loughnan ile ABD'deolan ünlü popçu SerdarOrtaç, sağlığı için varını yoğunuortaya koyuyor. 2014 yılında MShastalığına yakalanarak uzun süresıkıntılı günler geçiren, hatta buhastalık yüzünden yataklara düşenOrtaç, geçtiğimiz günlerde hastalıklailgili herhangi bir sorun kalmadığınıaçıklamıştı. Ancak iddialara göretedavisine devam eden 47 yaşındakişarkıcı, sağlığına kavuşmak için yurtdışından özel bir ilaç getirtiyor.
SERVET HARCIYOR
Tedavisine iğneyle devam eden Ortaç, 40 bin lira değerindekiilacı her ay yurt dışından sipariş etmek zorunda… Yılda 480 binlirayı ilacı için harcayan ünlü şarkıcının tedavisini aksattığı takdirde yürümekte zorlandığı da gelen bilgiler arasında... Sevilen popçunun tedaviye ödediği yüklü ücret ise sağlığın değerini bir kez daha gözler önünü serdi.
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