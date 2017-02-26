Emek Sineması’nda müzik şöleni

Tarihi Emek Sineması restorasyon çalışmalarının bitmesiyle önceki akşam kapılarını müzikseverlere açtı. Gecede sahne alan Ferhat Göçer'le Enbe Orkestrası, davetlilere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. 'Aşkın Mevsimi' şarkısını ilk kez seslendiren Göçer, "Buranın her köşesinde anılarım var. İlk aşkımla burada el ele tutuştum" diyerek mekanın kendisi için önemini dile getirdi.