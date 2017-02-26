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Ebru aşka kapalı

Ebru aşka kapalı
Ünlü sunucu , İstinye'de aldığı ikinci evde Cem Yılmaz'la gizli gizli görüştüğü iddia edilse de her fırsatta "Kalbim aşka kapalı" mesajı veriyor. Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Şallı, "Bu yıl işim ve çocuklarım ön planda" dedi. Sunucu, Cem Yılmaz soruları karşısında ise sessiz kaldı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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