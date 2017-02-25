Tangöze’den kopamıyor

Önceki gün Akmerkez'de objektiflere takılan Seçkin Piriler, her zamanki gibi neşeliydi. Güzel manken, gazetecilerden çekilen fotoğraflarını e-mail olarak istedi. Piriler'in e-mail adresinde eski eşi Kaan Tangöze'nin soyadını kullanması ise dikkat çekiciydi.



Aydın HAMZA