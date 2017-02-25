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Tangöze’den kopamıyor

Tangöze’den kopamıyor
Önceki gün Akmerkez'de objektiflere takılan Seçkin Piriler, her zamanki gibi neşeliydi. Güzel manken, gazetecilerden çekilen fotoğraflarını e-mail olarak istedi. Piriler'in e-mail adresinde eski eşi Kaan Tangöze'nin soyadını kullanması ise dikkat çekiciydi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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