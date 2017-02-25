Romantik Sarp

Önceki gün Ülker Sport Arena'daki Fenerbahçe-Olympiakos maçına Sarp Akkaya damga vurdu. Sevilen oyuncu, sevgilisi SinemYalçınkaya ile gittiği maçta canlı skor ekranına "Sinembenimle evlenirmisin?" yazdırdı.
Daha sonra tribünde diz çöküpsevgilisine evlenmeteklifi yapan Akkaya, aldığı 'Evet' cevabıyla havalara uçtu. Birçok ünlü ismin vokalistliğini yapan Sinem Yalçınkaya ise bu mutlu anlarını instagram'da paylaştı.
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