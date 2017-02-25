Yol Durumu
  1. Kestane sohbeti
  2. Yalı çapkınları

Romantik Sarp

Romantik Sarp
Önceki gün Ülker Sport Arena'daki Fenerbahçe- Olympiakos maçına Sarp Akkaya damga vurdu. Sevilen oyuncu, sevgilisi Sinem Yalçınkaya ile gittiği maçta canlı skor ekranına "Sinem benimle evlenir misin?" yazdırdı.

Daha sonra tribünde diz çöküp sevgilisine evlenme teklifi yapan Akkaya, aldığı 'Evet' cevabıyla havalara uçtu. Birçok ünlü ismin vokalistliğini yapan Sinem Yalçınkaya ise bu mutlu anlarını instagram'da paylaştı.
Etiketler:
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar