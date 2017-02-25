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Burcu’ya sanal ayıp

Burcu’ya sanal ayıp
Burcu Esmersoy, adının geçtiği bir iddia karşısında çılgına döndü. Esmersoy, dün instagram'da 'netfutbol' isimli sitede kendi ağzından yazılan şu cümleyi görünce şoke oldu: "Manchester City- Monaco maçında aldığım zevki hiçbir erkek bana yaşatamazdı." Bu sözün kendisine ait olmadığını söyleyen güzel sunucu, "Bu iğrenç haberi yapanlara dava açıyorum" dedi.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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