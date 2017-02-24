Sınır aşan başarı

Çarşamba akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen 'Bu Şehir Arkandan Gelecek', yurt dışındaki dizi tutkunlarının da gönlünü çaldı! Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı dizi; Gürcistan ve Şili'nin ardından 3 ülkeye daha satıldı. Başarılı dizi, bundan böyle Romanya, İran ve Irak'ta da yayınlanacak…