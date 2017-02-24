Hadise ekildi!

Adı aylardır HakanSabancı'yla anılan Hadise'ninhevesi kursağında kaldı… Güzelşarkıcı, geçtiğimiz günlerde 26.yaş gününü kutlayan Sabancı'yaTarkan'ın 'Ölürüm Sana' şarkısınıçalarak ilan-ı aşk etmişti. Gençkızların gözdesi Sabancı'yla öncekigece Karaköy'deki Drone adlımekanda buluşmak için sözleşenHadise'nin programı gazetecileryüzünden bozuldu.
Seksi şarkıcı, gece kulübündeyaklaşık 3 saat Hakan Sabancı'yıbekledi. Genç işadamı isekapıda gazetecilerin olduğunuöğrenince mekana girmektenvazgeçti. Gece boyunca gözüyollarda kalan Hadise, sonundapes edip mekanı terk etti. Hüsranauğrayan ünlü şarkıcı, çıkışta yüzünükapüşonuyla gizledi. Sabancıtarafından ekilen Hadise'ninmorali bir hayli bozuktu…
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