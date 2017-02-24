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ekildi!

Önceki akşam Hakan Sabancı’yla bir kulüpte eğlenmek için sözleşen ’nin gözü tüm gece yolda kaldı... Gazetecilerin orada olduğunu öğrenen Sabancı, mekana gitmedi.

Hadise ekildi!
Adı aylardır Hakan Sabancı'yla anılan Hadise'nin hevesi kursağında kaldı… Güzel şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 26. yaş gününü kutlayan Sabancı'ya Tarkan'ın 'Ölürüm Sana' şarkısını çalarak ilan-ı aşk etmişti. Genç kızların gözdesi Sabancı'yla önceki gece Karaköy'deki Drone adlı mekanda buluşmak için sözleşen 'nin programı gazeteciler yüzünden bozuldu.

Seksi şarkıcı, gece kulübünde yaklaşık 3 saat Hakan Sabancı'yı bekledi. Genç işadamı ise kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince mekana girmekten vazgeçti. Gece boyunca gözü yollarda kalan Hadise, sonunda pes edip mekanı terk etti. Hüsrana uğrayan ünlü şarkıcı, çıkışta yüzünü kapüşonuyla gizledi. Sabancı tarafından ekilen Hadise'nin morali bir hayli bozuktu…

DOĞAN SAVAŞ
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