Yol Durumu
  1. Gel keyfim gel
  2. Sınır aşan başarı

Engin fark yarattı

Engin fark yarattı
atv'nin başarılı dizisi 'Ölene Kadar'ın Dağhan'ı Engin Akyürek, rakiplerini ezdi geçti… Dizide güzel oyuncu Fahriye Evcen'le milyonları kendine hayran bırakan yakışıklı oyuncu, Şili'de düzenlenen ankette birinci oldu.

'Resultados Series Turcas Award's (Türk Dizileri Ödülleri) anketinin jön sıralamasında zirvede yer alan , 651 oyla rakipleri Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı. Ulusoy 377 ve Kıvanç Tatlıtuğ ise 113 oy aldı...
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar