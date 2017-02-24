Engin fark yarattı

atv'nin başarılı dizisi 'Ölene Kadar'ın Dağhan'ı Engin Akyürek, rakiplerini ezdi geçti… Dizide güzel oyuncu Fahriye Evcen'le milyonları kendine hayran bırakan yakışıklı oyuncu, Şili'de düzenlenen ankette birinci oldu.
'Resultados SeriesTurcas Award's (TürkDizileri Ödülleri) anketinin jön sıralamasında zirvede yer alan Engin Akyürek, 651 oyla rakipleri Çağatay Ulusoy veKıvanç Tatlıtuğ'u solladı. Ulusoy 377 ve Kıvanç Tatlıtuğ ise 113 oy aldı...
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