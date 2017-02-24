Caner, Asena’ya açtı davayı yumdu gözünü

Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin, eski eşine bir patladı tam patladı! 6 yıl evli kalıp geçen yıl başında boşandığı Asena Atalay'a karşı hep ılımlı yaklaşan Erkin, eski eşinin birbiri ardına açtığı davalarla sonunda isyan etti. 6 yaşındaki oğulları Çınar'ın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne dilekçe sunan Caner Erkin'in iddiaları olay yaratacak cinsten... Erkin, dilekçesinde Atalay'ın 'çocuğuna iyi bir anne olacağı ve ahlaka uygun bir hayat kuracağı vaatleri'ne inandığı için boşanırken Çınar'ın velayetinin annesinde kalmasını istediğini belirtti.



ÇINAR'IN VELAYETİNİ İSTEDİ

Ancak eski eşinin sözlerini tutmadığını öne süren Caner Erkin, velayetin kendisine verilmesini istedi. Asena Atalay'ın hamileyken zayıflama ilaçları kullanıp doğmamış bebeğinin sağlığını tehlikeye attığını da iddia eden yıldız futbolcu, avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede "Asena Atalay, ağlayan bebeğini emzirmek için bile yatağından kalkmadı. Caner Erkin, geceleri biberon ile bebeği beslemek zorunda kalmıştır" denildi. Erkin'in avukatı şu iddiaları da ortaya attı:



'AHLAKSIZ BİR HAYAT...'

"Müvekkilimle evliyken davalı annenin üçüncü kişilerle birlikte olmasını, müvekkilim kamp ya da şehir dışındayken çocuğunu bırakarak gece kulüplerinden sabaha karşı ayakta duramayacak şekilde çıktığını anlatmaya gerek duymuyoruz. Davalı anne, boşanma sonrası da ahlaka aykırı yaşam şeklini devam ettirmiştir. Davalının sevgilisinden dayak yediği, bu dayak yüzünden burnunun kırıldığı bilinen bir olaydır. Davalı annenin burnunu kıran erkek arkadaşı, müşterek çocuk ile tatildeyken çocuğun otel odasının kapısını yumruklamış, küfürler ederek anneyi odadan alıp götürmüştür. Bu olaya çocuk şahit olmuştur." Caner Erkin'in avukatı Deniz Ketenci dava dilekçesini şöyle noktaladı: "Davalı annenin tek başına erkeklerle kayağa gittiği, gazinoda masanın üstüne çıkarak oynayacak kadar hafif hareketler yaptığı, çocuğunu hiçe sayarak onun yanında başka erkeklerle ve çocuğun görmemesi gereken ilişkilere girdiği, ayrıca içki alışkanlığının bulunduğu anlaşılmıştır. Çocuğun velayetinin müvekkilime verilmesini talep ediyoruz."



DİREK DANSI DELİL OLDU

Dilekçedeki en şok iddialardan biri de Atalay'ın 'direk dansı' yapması... Dilekçede, Atalay için şu ifadelere yer verildi: "Davalı anne, birtakım özel ev partilerinde hatta striptiz kulüplerinde direk dansları yapmaktadır. 6 yaşında bir çocuk annesinin 'Direk buldum mu dayanamam notu' ile herkese açık internet sitesinde yayınladığı direk dansı fotoğrafları artık pornografi sınırlarını zorlamaktadır."



ÇINAR'I KULLANDI

caner Erkin, avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede Asena Atalay'ın olay yaratan rekor nafakasına da değindi. Erkin, oğlu için dudak uçuklatan masraflar listesi hazırlayan eski eşi için "Asena Atalay, oğlunu sadece nafaka ve bakım masrafı adları altında aldığı fahiş paraları tahsil edebilmek için kullanıyor. Oğlumuza bakıcılar bakıyor" iddiasında bulundu.



Ali OKTAY