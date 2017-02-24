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Burnundan soludu!

Burnundan soludu!
Popçu Demet Akalın, önceki akşam eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Akmerkez'deydi. Ünlü popçu, Hande Yener'in kendisi için söylediği "Demet'e gıcık oluyorum" lafı hatırlatılınca çılgına döndü.
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