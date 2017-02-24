Burnundan soludu!

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Popçu Demet Akalın, önceki akşam eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile Akmerkez'deydi. Ünlü popçu, Hande Yener'in kendisi için söylediği "Demet'e gıcık oluyorum" lafı hatırlatılınca çılgına döndü.
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