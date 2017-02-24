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Baba Kıvanç

Önceki akşam Başak Dizer’le bir davete katılan , eşine ince mesaj yolladı: ‘Çok çocuklu bir aileden geliyorum. Ben de baba olmak istiyorum’

Baba Kıvanç
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ince mesaj… 19 Şubat'ta evliliğinin 1. yıldönümünü kutlayan Tatlıtuğ, mutluluklarını çocukla taçlandırmak istiyor. 34 yaşındaki oyuncu, "Oyuncuların anne ve baba olması kariyerini etkiliyor" diyen Serenay Sarıkaya'nın sözleri hatırlatılınca şunları söyledi:

'ÖNCE AİLE...'
"Bence çocuk kariyeri etkilemez. Sistem ve düzen yolunu bulur, hayat akışına döner. Ben kalabalık bir aileden geliyorum. Biz 5 kardeşiz ve 9 yeğenim var. Çocukları çok severim. Bu işler kısmet; ama inşallah bizim de bir çocuğumuz olur."

Doğan SAVAŞ
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