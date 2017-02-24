Baba Kıvanç

Yakışıklı oyuncu KıvançTatlıtuğ'dan eşi BaşakDizer'e ince mesaj… 19Şubat'ta evliliğinin 1. yıldönümünükutlayan Tatlıtuğ, mutluluklarınıçocukla taçlandırmak istiyor. 34yaşındaki oyuncu, "Oyuncularınanne ve baba olması kariyerinietkiliyor" diyen SerenaySarıkaya'nın sözleri hatırlatılıncaşunları söyledi:
'ÖNCE AİLE...'
"Bence çocuk kariyeri etkilemez. Sistem ve düzen yolunu bulur, hayat akışına döner. Ben kalabalık bir aileden geliyorum. Biz 5 kardeşiz ve 9 yeğenim var. Çocukları çok severim. Bu işler kısmet; ama inşallah bizim de bir çocuğumuz olur."
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