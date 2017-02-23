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Milyonluk gelin

6 Mayıs’ta ’la evlenecek olan Nedim Keçeli, kesenin ağzını açtı. Sosyetik işadamı, ’teki için ulaşım, konaklama ve tüm diğer detaylar dahil yaklaşık 1 buçuk milyon TL ödeyecek

Milyonluk gelin
Herkes bu ü konuşacak... 2003 Miss Model of Türkiye Güzeli Gamze Karaman'la 4 yıllık birlikteliğini 6 Mayıs'ta İtalya'da nikah masasına taşıyacak olan Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Keçeli, düğün için kesenin ağzını açtı. Venedik'teki San Clemente Adası'ndaki Kempinski Otel'de gerçekleştirilecek düğünle dünyaevine girecek olan Keçeli, 250 kişinin da mutluluklarına şahit olmaları için 80 bin euro (320 bin lira) karşılığında yolcu uçağı kiraladı.


İstanbul'daki aile ve arkadaşlarının da en mutlu günlerinde yanlarında olmasını isteyen Nedim Keçeli, bunun için 5 Mayıs'ta Venedik'e gitmek ve 7'sinde dönmek için 80 bin euro'ya yolcu uçağı kiraladı...

BONKÖR DAMAT, HER DETAYI DÜŞÜNDÜ...
İşadamı, misafirlerinin transfer masrafları için de ekstra 20 bin euro yani 80 bin lira ödedi. Lüks otelin 150 odasını 2 gecelik 60 bin euro'ya (240 bin lira) tutan Keçeli, günlerce konuşulacak rüya düğüne küçük bir servet harcayacak. Ünlü işadamı, 'la detaylarını aylar öncesinden düşündüğü düğün yemeği ve eğlencesi için 100 bin euro'yu (400 bin lira) gözden çıkardı. 6 Mayıs'ta dillere destan bir törenle evlenecek olan ve önceki gün de hazırlıklar için Venedik'e giden ikili, nikahta da 75 bin euro'luk gelinlik, damatlık ve takılarla da göz kamaştıracak. Düğün akşamı ve ertesi gün de düzenlenen partilerde eğlenecek olan ünlü çift, kutlamalar için de ekstra 15 bin euro ödeyecek… Ünlü işadamı, böylece düğün için yaklaşık 1 buçuk milyon lira ödeyecek.


Masa süslemelerini Venedik'in ruhuna uygun olarak seçen Gamze Karaman, zevkli yanını burada da konuşturdu.

HALİL ÇİLİNGİR
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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