Fahriye farkı

atv'ninsevilen dizisi 'Ölene Kadar'dakiperformansıyla büyük beğeni toplayanFahriye Evcen, başarısını reklam sektörüne detaşıdı. Geçtiğimiz yıl Koton ile anlaşan güzeloyuncu, 'En Beğenilen Marka Yüzü' seçildi.
Evcen, AVM'lerde en beğenilen ve tercih edilenperakende markaları araştırmasının sonuçlarınagöre bu unvanı hak etti. Güzeloyuncu, "İlk kez bir moda markasınınyüzü olduğum ve bu başarıyıyakaladığım için çokmutluyum" dedi.
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