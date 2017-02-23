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Fahriye farkı

Fahriye farkı
atv'nin sevilen dizisi 'Ölene Kadar'daki performansıyla büyük beğeni toplayan Fahriye Evcen, başarısını reklam sektörüne de taşıdı. Geçtiğimiz yıl Koton ile anlaşan güzel oyuncu, 'En Beğenilen Marka Yüzü' seçildi.

Evcen, AVM'lerde en beğenilen ve tercih edilen perakende markaları araştırmasının sonuçlarına göre bu unvanı hak etti. Güzel oyuncu, "İlk kez bir moda markasının yüzü olduğum ve bu başarıyı yakaladığım için çok mutluyum" dedi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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