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Cem’li gönderme

Cem’li gönderme
Herkes, Şahan Gökbakar'a Cem Yılmaz'dan bir cevap gelip gelmeyeceğini merak ederken beklenen hamle Ebru Şallı'dan geldi. Şallı, adının anıldığı Yılmaz'ın filmi Gora'yı izlerken çektiği kareyi "Hâlâ çok gülüyorum" notuyla paylaştı. , "Cem'in avukatlığına soyunmuş" dedirtti.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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