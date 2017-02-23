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Avrupa fatihi!

’in Türkiye’deki başarısı, Hollanda’ya taşındı. Şahan Gökbakar’ın ülkede en çok izlenen filmi için Hollandalılar, sinemalarda daha fazla salon açılması yönünde çağrı yaptı...

Avrupa fatihi!
Son filmi 'Recep İvedik 5' ile kırılması zor bir açılış rekoruna imza atan Şahan Gökbakar'ın başarısı sınırları aştı. Gökbakar, uluslararası sportif arenada Türkiye'yi temsil eden Recep İvedik'in filmdeki başarısını gerçek hayata da taşıdı. Ülkemizde 4 günde 1 milyon 890 bin kişi tarafından izlenen film, Hollanda'yı da fethetti.

Son filmiyle kendi rekorunu kıran 'Recep İvedik 5', Hollanda'daki 'AD' adlı haber sitesine göre geçtiğimiz hafta sonu ülkede en çok izlenen Türk yapım oldu. Amsterdam ve Rotterdam'da 12 sinemada gösterilen , 15 bin 500 kişi tarafından izlendi.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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