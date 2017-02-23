Avrupa fatihi!

Son filmi 'Recep İvedik5' ile kırılması zor bir açılışrekoruna imza atan ŞahanGökbakar'ın başarısı sınırlarıaştı. Gökbakar, uluslararasısportif arenada Türkiye'yitemsil eden Recep İvedik'in filmdekibaşarısını gerçek hayata da taşıdı.Ülkemizde 4 günde 1 milyon 890bin kişi tarafından izlenen film,Hollanda'yı da fethetti.
Son filmiyle kendi rekorunukıran 'Recep İvedik 5',Hollanda'daki 'AD' adlı habersitesine göre geçtiğimiz haftasonu ülkede en çok izlenenTürk yapım oldu. Amsterdamve Rotterdam'da 12 sinemadagösterilen Recep İvedik 5, 15 bin500 kişi tarafından izlendi.
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