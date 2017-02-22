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Ruhu daima genç

Ruhu daima genç
Renkli işkadını Sema Çelebi, önceki gün Akmerkez'de gözlük alışverişi yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü bir gözlük mağazasında yeni sezon gözlükleri inceleyen Çelebi, gazetecilere de poz vermeyi ihmal etmedi. 62 yaşındaki ünlü işkadının çizgi film karakterleriyle süslü ceketi, adeta "Ruhum genç" mesajı veriyordu.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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