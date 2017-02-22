Yol Durumu
  1. Gamze Metin’e renk kattı
  2. Can’dan düet

Kıvanç’lı eş!

Kıvanç’lı eş!
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la evliliğinin 1. yıldönümünü kutlayan Başak Dizer'den eşine övgü dolu sözler… Önceki gün bir davete katılan Dizer, "Kıvanç Bey, yıldönümünüze özel size ne jest yaptı?" sorusuna "Hediyeler bize özel olduğu için gizli kalmalı. Zaten her günüm jestle geçiyor" dedi.

AYDIN HAMZA
Etiketler: ,
  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar