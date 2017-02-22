Gönlü güzel

Güzel ve başarılı oyuncu Selin Demiratar, çocuklar yararına kıyafetlerini satışa çıkardı. Ünlü oyuncu, ModaCruz'daki satıştan elde edilen geliri maddi yetersizlik nedeniyle okuyamayan çocukların hayallerine kavuşmalarını sağlamak için yola çıkan TOÇEV'e bağışlayacak. Demiratar, çocuklarla ilgili projelerde yer almaya özen gösterdiğini söyledi.