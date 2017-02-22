Dev sürpriz

Megastar Tarkan,2-3 Mart'ta New York'ta ve5 Mart'ta ise Los Angeles'tavereceği konserlerininhazırlıklarına hız verdi. Öncekigün ekibiyle stüdyoya girenünlü sanatçı, provadan videopaylaştı. İngilizce şarkılarsöyleyen Megastar şu sözlerlede sürprizini açıkladı:
"Provadayız ve çokheyecanlıyım. En sevilenTürkçe parçalarımdan oluşanrepertuvarıma aynı zamandaİngilizce şarkılar da ekledim.Sanırım bunu çok seveceksiniz.ABD'de görüşmek üzere…"Dünya çapında milyonlarcahayranı olan Tarkan, böylecefarkını bir kez daha gösterdi.
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