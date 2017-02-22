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Dev sürpriz

Önümüzdeki ay ABD ’de 3 farklı konser verecek olan Megastar, yabancı hayranlarını da unutmadı. Tarkan, repertuvarına İngilizce parçalar da ekledi

Dev sürpriz
, 2-3 Mart'ta New York'ta ve 5 Mart'ta ise Los Angeles'ta vereceği konserlerinin hazırlıklarına hız verdi. Önceki gün ekibiyle stüdyoya giren ünlü sanatçı, provadan video paylaştı. İngilizce şarkılar söyleyen Megastar şu sözlerle de sürprizini açıkladı:

"Provadayız ve çok heyecanlıyım. En sevilen Türkçe parçalarımdan oluşan repertuvarıma aynı zamanda İngilizce şarkılar da ekledim. Sanırım bunu çok seveceksiniz. ABD'de görüşmek üzere…" Dünya çapında milyonlarca hayranı olan Tarkan, böylece farkını bir kez daha gösterdi.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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