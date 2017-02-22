Yol Durumu
  1. Dev sürpriz
  2. Ruhu daima genç

Afiş birlikteliği

Afiş birlikteliği
Yaklaşık 5 buçuk yıllık evliliklerini bitirmek için mahkemeye başvuran Tuba Büyüküstün'le Onur Saylak, özel hayatta yollarını ayırmaya karar verse de iş yaşamında birlikte olmaya devam ediyor… İkilinin birlikte oynadığı 'Rüzgarın Kanatları' filmi, Berlin'deki film festivalinde gösterildi. İkilinin oynadığı film, Bollywood'dan da teklif aldı...
  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar