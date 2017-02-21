Seni seviyoRUS İrina

Vıctorıa'sSecret meleği İrinaShayk'tan Türkfotoğrafçı MertAlaş'a özel mesaj…Rus güzel, "En iyiyönlerimi bilmeklekalmayıp benim içinçok özel ve yetenekliarkadaşım" dediğiAlaş'ın doğum gününüinstagram'da kutladı.
Hollywoodyıldızı BradleyCooper'dan 5 aylıkhamile olan manken"Bu sonsuza kadarbir Türk ve Rus aşkı"diyerek de iki ülkearasındaki dostluğadikkat çekti. Ünlümodelin paylaşımınaTürk hayranları daövgüler yağdırdı.
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