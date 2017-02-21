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Seni seviyoRUS İrina

Seni seviyoRUS İrina
Vıctorıa's Secret meleği İrina Shayk'tan Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a özel mesaj… Rus güzel, "En iyi yönlerimi bilmekle kalmayıp benim için çok özel ve yetenekli arkadaşım" dediği Alaş'ın doğum gününü instagram'da kutladı.

Hollywood yıldızı Bradley Cooper'dan 5 aylık hamile olan manken "Bu sonsuza kadar bir Türk ve Rus aşkı" diyerek de iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekti. Ünlü modelin paylaşımına Türk hayranları da övgüler yağdırdı.
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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