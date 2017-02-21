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Rekorların efendisi

Rekorların efendisi
Beklenen oldu! Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Recep İvedik 5'in 16 Şubat'ta vizyona girmesiyle kahkaha severler sinema salonlarına koştu. Gökbakar, ' 5' ile kırılması zor bir rekora imza attı. Serinin bir önceki filmi 'Recep İvedik 4'te ilk hafta sonunda 1 milyon 641 bin 474 açılış rakamı ile 'Türk Sinema Tarihinin En İyi Açılış' rakamını elinde tutan Gökbakar, Recep İvedik 5 ile kendi rekorunu kırdı. Film, ilk hafta sonunda toplam 1 milyon 890 bin 410 kişi tarafından izlendi. İlki 2008'de vizyona giren ve ilk 3 günde 791 bin 536 kişi tarafından izlenen serinin ikinci filmi ise 3 günde 1 milyon 209 bin 453 kişi tarafından seyredilmişti. Gökbakar'ın yine ilk 3 günde 1 milyon 153 bin 071 kişinin kahkahalarla güldüğü 3. filmini 4.'sü takip etmişti. Recep İvedik 4'te 70 milyon hasılat yapan , 8 milyonun üzerinde seyirci tarafından izleneceği öngörülen yeni filmiyle de yaklaşık 90 milyon lira kazanarak servetine servet katacak.

KRALLI ĞINI BİR KEZ DAHA İLAN ETTİ
Hafta sonu gelen rekorla havalara uçan Şahan Gökbakar, instagram'dan hayranlarına teşekkür etti. Ünlü komedyen "Bize yine tarih yazdırdınız! Türk sinemasına hayırlı olsun! Bizi yine açık ara zirveye layık gören seyircilerimize çok teşekkürler! Bu hafta sonu çok güldük. Birlikte yan yana bütün ülke kahkaha attık. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Ünlü komedyen, elde ettiği başarıyı çekemeyenlere de "Şimdi 'İyi de bu rakam 4 günde elde edildi, 3 gün sayılmalı' diyen olursa rahat olsun perşembe hariç de rekor kırıldı. Cuma, cumartesi ve pazar: 1 milyon 646 bin 848 seyirci!" diyerek cevap verdi. Mesajını Recep İvedik'in taç taktığı resmiyle paylaşan Gökbakar, komedideki krallığını da yine konuşturdu...
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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