Rekorların efendisi

Beklenen oldu! ŞahanGökbakar'ın yeni filmi'Recep İvedik 5'in 16Şubat'ta vizyona girmesiyle kahkahaseverler sinema salonlarına koştu.Gökbakar, 'Recep İvedik 5' ilekırılması zor bir rekora imza attı.Serinin bir önceki filmi 'Recep İvedik4'te ilk hafta sonunda 1 milyon 641bin 474 açılış rakamı ile 'TürkSinema Tarihinin En İyiAçılış' rakamını elinde tutanGökbakar, Recep İvedik 5 ilekendi rekorunu kırdı. Film,ilk hafta sonunda toplam 1milyon 890 bin 410 kişitarafından izlendi. İlki 2008'devizyona giren ve ilk 3 günde791 bin 536 kişi tarafındanizlenen serinin ikinci filmi ise3 günde 1 milyon 209 bin 453 kişitarafından seyredilmişti. Gökbakar'ınyine ilk 3 günde 1 milyon 153 bin071 kişinin kahkahalarla güldüğü3. filmini 4.'sü takip etmişti. Recepİvedik 4'te 70 milyon hasılatyapan Şahan Gökbakar, 8 milyonunüzerinde seyirci tarafındanizleneceği öngörülen yeni filmiylede yaklaşık 90 milyon lira kazanarakservetine servet katacak.
KRALLI ĞINI BİR KEZ DAHA İLAN ETTİ Hafta sonu gelen rekorla havalara uçan Şahan Gökbakar, instagram'dan hayranlarına teşekkür etti. Ünlü komedyen "Bize yinetarih yazdırdınız! Türk sinemasınahayırlı olsun! Bizi yine açık ara zirveye layık gören seyircilerimize çok teşekkürler! Bu hafta sonu çok güldük. Birlikte yan yana bütün ülke kahkaha attık. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum" dedi.
Ünlü komedyen, elde ettiği başarıyı çekemeyenlere de "Şimdi 'İyi de bu rakam 4 günde elde edildi, 3 gün sayılmalı' diyenolursa rahat olsun perşembe hariç derekor kırıldı. Cuma, cumartesi ve pazar:1 milyon 646 bin 848 seyirci!" diyerek cevap verdi. Mesajını Recep İvedik'in taç taktığı resmiyle paylaşan Gökbakar, komedideki krallığını da yine konuşturdu...
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