ITV televizyonunda yayımlanan sabah programında konuşan Lohan, bir süre önce havalimanında New York uçağına binerken bir görevlinin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini söyledi.

"BAŞÖRTÜSÜ TAKTIM DİYE AYRIMCILIĞA UĞRADIM"

Hayatında ilk defa ayrımcılığa uğradığını hissettiğini anlatan Lindsay Lohan, "Kadın görevli başörtümü çıkarmamı istedi, çıkardım. Bence sorun değildi, ancak başörtüsünü çıkarmaktan rahatsız olacak başka bir kadının bu durumda neler hissedeceğini düşününce korktum. Bir tür şok yaşadım." ifadelerini kullandı.

ABD'li ünlü oyuncu, kendisini durduran görevlinin pasaportunda "Lindsay Lohan" yazdığını görünce kendisinden özür dilediğini de söyledi.

Lohan, Müslüman olup olmadığıyla ilgili soruya da "Henüz bitirmediğim bir konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu doğru olmaz. Ancak bu, dikkate aldığım bir konu." yanıtını verdi.

İslam'a ilgi duyduğunu belirten Lindsay Lohan, Kur'an-ı Kerim'i incelediğini de söyleyerek, "Sadece Kur'an'ı değil, başka dini metinleri okurken de teselli buluyorum." ifadesini kullandı.

Lohan, geçen ay Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Ziyarette ünlü oyuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti takmıştı.