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Afişten kopya çektiler

Afişten kopya çektiler
Yaklaşık 5 aylık evli oyuncu çift Pelin Akil'le Anıl Altan, önceki akşam Serhat Kılıç'ın 'Sözlü, Müzikli, Anında' adlı performansını izledi. Kılıç'ın kendisinde iz bırakan şarkıları seslendirdiği gecede ikili, eğlenceli saatler yaşadı. Sanatçıyı kulisinde ziyaret eden Pelin Akıl ile , gösteri öncesi de Kılıç'ın afişteki pozunu böyle taklit etti.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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