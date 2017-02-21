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Açılın Caner geliyor

Açılın Caner geliyor
Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin, önceki gün Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş-Akhisar Belediyespor maçına gitmek için engelleri aştı! Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Erkin, yola çıktığında Dolmabahçe tünelinin güvenlik kontrolü nedeniyle kapalı olduğunu gördü. Trafik polisinden rica ederek tünelden geçen ünlü futbolcu, eşi Şükran Ovalı'yla birlikte tribündeki yerini aldı.



Halil ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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