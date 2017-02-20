Ruh eşini buldu

Şarkıcı Aslı Hünel, önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş keyfi yaptı. Hünel, alışveriş sonrası Madame Tussauds İstanbul müzesinden AVM'ye getirilen Leonardo Di Caprio'nun balmumu heykeliyle de fotoğraf çektirdi. Di Caprio hayranı olan sanatçı, "İlk gördüğüm anda gerçek sandım. Sonunda evleneceğim insan karşıma çıktı'' diyerek herkesi güldürdü.