Patroniçe Serenay

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Oyuncu Serenay Aktaş, Teşvikiye'de bir kafe açarak ticarete atıldı. Mutfakla arasının iyi olmadığını söyleyen Aktaş, yeni başlayacak dizisi için ise kick-boks dersleri aldığını söyledi. Bir polisi canlandıracak olan Aktaş, "Hayatımın rolü" dedi.
Aydın HAMZA
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Gazete
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