Patroniçe Serenay

Oyuncu Serenay Aktaş, Teşvikiye'de bir kafe açarak ticarete atıldı. Mutfakla arasının iyi olmadığını söyleyen Aktaş, yeni başlayacak dizisi için ise kick-boks dersleri aldığını söyledi. Bir polisi canlandıracak olan Aktaş, "Hayatımın rolü" dedi.



Aydın HAMZA