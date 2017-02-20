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Patroniçe Serenay

Patroniçe Serenay
Oyuncu Serenay Aktaş, Teşvikiye'de bir kafe açarak ticarete atıldı. Mutfakla arasının iyi olmadığını söyleyen Aktaş, yeni başlayacak dizisi için ise kick-boks dersleri aldığını söyledi. Bir polisi canlandıracak olan Aktaş, "Hayatımın rolü" dedi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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