Olay’lı Hatun

Şu sıralar 'Selam Dengesiz'adlı yeni albümünün heyecanınıyaşayan Ayşe Hatun Önal, öncekigün 'Olay' şarkısını düzenleyenMahmut Orhan'la Kuruçeşme'debir araya geldi. Fahham'dakahvaltı keyfi yapan ikili, dahasonra basın mensuplarınınsorularını yanıtladı.
"İşimi iyi yaptıktan sonramüzik dünyasında eşe dostaihtiyacım yok" diyen Önal,"Müziği 7 yıl bırakıyorum. Bir debakıyorum bu işi 10 yıl yapanlarbile beni taklit ediyor" diyekonuşarak da yeni bir polemiğinfitilini ateşledi.
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