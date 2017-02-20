Olay’lı Hatun

Şu sıralar 'Selam Dengesiz' adlı yeni albümünün heyecanını yaşayan Ayşe Hatun Önal, önceki gün 'Olay' şarkısını düzenleyen Mahmut Orhan'la Kuruçeşme'de bir araya geldi. Fahham'da kahvaltı keyfi yapan ikili, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"İşimi iyi yaptıktan sonra müzik dünyasında eşe dosta ihtiyacım yok" diyen Önal, "Müziği 7 yıl bırakıyorum. Bir de bakıyorum bu işi 10 yıl yapanlar bile beni taklit ediyor" diye konuşarak da yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.



Aydın HAMZA