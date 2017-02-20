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Miniklere sürpriz

Miniklere sürpriz
Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür, önceki gün Türkiye Vodafone Vakfı'nın 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında Şanlıurfa'da Suriyeli çocuklarla buluştu. Miniklerle tek tek ilgilenen oyuncu, "Geleceğimizi iyi yapacak olan şey yardımlaşmadır. Suriyeli çocukların yalnız olmadığını göstermek için buradayım" diyerek de herkesi projeye destek vermeye çağırdı.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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