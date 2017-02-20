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İkinci el Harun

İkinci el Harun
Harun Kolçak önceki gün Emre Saygı'nın interaktif programı 'Hadi Be'nin konuğuydu. İkinci el eşya satan dükkanları çok gezdiğini söyleyen Kolçak "Kıyafetlerimi de ikinci el satan yerlerden alırım" dedi. Sanatçı, üzerindeki kazağın da ikinci el olduğunu söyledi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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