Havalı yenge

Lükse düşkünlüğüyle bilinen Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in popçu eşi Jelena Karleusa, şıklık için tek bir alışverişte mütevazı bir araba parası harcadı! Önceki gün Louis Vuitton'dan 2 adet çanta sipariş eden Sırp yenge, alışverişinin sonunda 8 bin 250 dolar (yaklaşık 30 bin lira) ödedi. Karleusa, çantalarıyla poz verip bu anlarını da "Bebeklerim" notuyla instagram'da paylaştı.