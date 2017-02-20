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Havalı yenge

Havalı yenge
Lükse düşkünlüğüyle bilinen Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in popçu eşi Jelena Karleusa, şıklık için tek bir alışverişte mütevazı bir araba parası harcadı! Önceki gün Louis Vuitton'dan 2 adet çanta sipariş eden Sırp yenge, alışverişinin sonunda 8 bin 250 dolar (yaklaşık 30 bin lira) ödedi. Karleusa, çantalarıyla poz verip bu anlarını da "Bebeklerim" notuyla instagram'da paylaştı.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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